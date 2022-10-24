"Ми важко грали. Дуже багато помилок. Пояснити це можна й об’єктивними обставини, адже для нас це третя гра за тиждень. Я бачив, що багато наших футболістів виглядали втомленими. А втома проявляється не лише у грі, не лише у русі гравців на полі...

"Багато гравців не приїхали б в Україну": екс-форвард Вулверхемптона озвучив мотиви переходу в Рух

Хоча ми терпіли. Але, як бачите, не дограли до кінця. Такі помилки... І, на жаль, припускаємося їх постійно...

Чи вийде у наступних матчах наші новий легіонер з Нігерії (Брайт Енобахар, – прим.)? Побачимо. Все залежить від того, які він виглядатиме в тренувальному процесі. Ви хочете, щоби я, подивившись на легіонера з Нігерії 2-3 рази, відразу його ставив? Так, у нього є хороші якості, це вже видно, але є й такі, над якими ще потрібно попрацювати. Тому в настільки складних поєдинках покладаєш надію на тих гравців, яких добре знаєш, а не на тих, із ким іще добре не познайомився. Це наша перспектива на майбутнє, скажімо так", – цитує Кучука офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, у матчі з Металістом 1925 Рух вийшов вперед в середині першого тайму, а пропустив за хвилину до фінально свистка. Після 9-х турів львів'яни йдуть у турнірній таблиці УПЛ дванадцятими, маючи у своєму активі 8 очок.

Едмар дебютував з нічиєї – Металіст 1925 вирвав нічию з Рухом у першому матчі УПЛ після зміни тренера