Рух у своїх соцмережах продемонстрував ефектний відеоролик, в якому показав свою нову форму. Починається ролик з того, що два хлопці малюють кабріолет у жовто-чорних кольорах – така сама автівка паралельно їде вулицями Львова.

Динамо влаштувало презентацію нової форми з 11-річним фанатом команди, який втратив батька на війні

Далі до автомобіля по черзі підходять гравці Руха, після чого під пісню Океана Ельзи "Все буде добре" і показують нові домашній та гостьовий комплекти.

На формі одним з головних дизайнерських елементів став геометричний терен внизу футболки, який "стилізовано в дусі сучасної геральдики: гострі, ламані лінії – як стиснута енергія, що проривається крізь простір і час". Також форму прикрашають зорі, які символізують "цілі, мрії й перемоги, до яких ми рухаємося. Вони не численні, але кожна – яскрава й значуща".