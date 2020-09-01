"Вперше про це чую. Прочитав сьогодні... Але я бачився щойно з головним тренером, провели перше тренування, після обіду буде друге тренування.

Вернидуб може очолити Рух – Козловський запланував переговори з тренером

Про Вернидуба я нічого не чув і не знаю. Мова про зміну тренера не йде. Інформації про новачків до 4 вересня не буде, тому що у нас запланований спаринг, після нього будемо визначатися", – сказав Лапіцький у коментарі Tribuna.

Раніше повідомлялось, що Вернидуб може очолити Рух та нібито плануються перемовини з президентом Козловським.

Нагадаємо, що в понеділок український фахівець офіційно покинув Шахтар Солігорськ, попри лідерство в чемпіонаті Білорусі. У 2011-2019 рр. тренер працював із луганською Зорею. Найкраще досягнення – 3-тє місце в УПЛ у сезоні 2016/17 та два виходи в груповий етап Ліги Європи.

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