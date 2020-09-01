Рух спростував чутки про можливе призначення Вернидуба головним тренером
Спортивний директор львівського Руху Володимир Лапіцький заявив, що команда не планує змінювати тренера найближчим часом.
"Вперше про це чую. Прочитав сьогодні... Але я бачився щойно з головним тренером, провели перше тренування, після обіду буде друге тренування.
Вернидуб може очолити Рух – Козловський запланував переговори з тренером
Про Вернидуба я нічого не чув і не знаю. Мова про зміну тренера не йде. Інформації про новачків до 4 вересня не буде, тому що у нас запланований спаринг, після нього будемо визначатися", – сказав Лапіцький у коментарі Tribuna.
Раніше повідомлялось, що Вернидуб може очолити Рух та нібито плануються перемовини з президентом Козловським.
Нагадаємо, що в понеділок український фахівець офіційно покинув Шахтар Солігорськ, попри лідерство в чемпіонаті Білорусі. У 2011-2019 рр. тренер працював із луганською Зорею. Найкраще досягнення – 3-тє місце в УПЛ у сезоні 2016/17 та два виходи в груповий етап Ліги Європи.
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