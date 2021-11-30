Рух та Рівер Плейт підписали угоду про співпрацю, яка буде охоплювати різні сфери діяльності: від потенційного обміну гравцями до проведення спільних дитячих і юнацьких турнірів, зборів та товариських матчів, повідомляє сайт львівського клубу.

Рівер Плейт достроково став чемпіоном Аргентини – Карраскаль доклався асистом

До Львова завітав президент з міжнародних зв’язків аргентинського клубу Адріан Варела, якому провів екскурсію на базі Руха особисто Григорій Козловський. Функціонер також відвідав матч Руха та Металіста 1925 (2:0), після чого високо оцінив рівень команди Кучука.

Гендир Руха Ігор Дедишин поділився планами провести товариський поєдинок з Рівер Плейтом на Арені Львів.

Рух впевнено переміг Металіст 1925, завдавши харків'янам четвертої поразки поспіль