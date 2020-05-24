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"Рух сьогодні порадував": Кривцов озвучив головне завдання Шахтаря у спарингу з львів'янами

17:53 31 Читать на русском
"Рух сьогодні порадував": Кривцов озвучив головне завдання Шахтаря у спарингу з львів'янами
Сергій Кривцов / ФК Рух

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував перемогу "гірників" над Рухом (4:1).

Товариські матчі
Шахтар
4
4 : 1
1
Рух
11:00 24:05:2020
завершено
 

"Ми не так давно займаємося у загальній групі. Сьогодні у нас було завдання навантажитися, але без фанатизму, аби не травмуватися.

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Зрештою, і суперник сьогодні порадував тим, що грав у атакувальний і комбінаційний футбол, а не просто оборонявся біля своїх воріт. Думаю, це для нас великий плюс", – сказав Кривцов у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, сьогодні у товариському матчі "помаранчево-чорні" впевнено здолали лідера Першої ліги – Рух – з рахунком 4:1.

Шахтар – Рух: пристойний рівень "гірників", нестримний Соломон і моторошне падіння Матвієнка

blog_ava
Шахтар – Рух: пристойний рівень "гірників", нестримний Соломон і моторошне падіння Матвієнка
15:35
15457
Теги
Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар Товариські матчі Рух Рух Шахтар - Рух
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