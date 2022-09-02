Рух в рамках 3-го туру УПЛ приймає Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 3-го туру чемпіонату України 2022/23 між Рухом і Шахтарем розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція запланована на телеканалі 2+2 (зокрема, і у безкоштовному додатку на Київстар ТБ) і RUH TV на платформі MEGOGO – втім, не факт, що вони там дійсно пройдуть..

У попередньому домашньому матчі львів'ян офіційний транслятор УПЛ кинув страйки на трансляцію в усіх медіаресурсах Руха, крім офіційного фейсбука клубу.

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Стартові склади

Рух: Паньків – Сич, Слюсар, Дідик, Лях – Федорчук, Сапуга – Руніч, Притула, Соломон-Отабор – Климчук

Запасні: Герета, Таллес, Довгий, Бойчук, Карабін, Підгурський, Федор, Холод, Мисик

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Сікан

Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Швед, Зубков, Джурасек, Топалов, Тейлор, Очеретько, Фарина, Козік

Рух – Шахтар: анонс матчу УПЛ