Карпати можуть віддати в річну оренду в Рух бразильця Фабіано.

19-річний бразильський вінгер Карпат Фабіано близький до переходу в Рух, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Гравець не поїхав з основною командою "левів" на збори в Австрію. Натомість його запросили на перегляд до іншого львівського клубу. Для Руха бразилець може стати хорошим підсиленням, адже команда досить давно шукає якісного вінгера.

В минулому сезоні Фабіано провів 9 поєдинків за молодіжну команду Карпат, у яких забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу. Сам футболіст прагне грати на дорослому рівні.

Якщо гравець вразить керівництво Руха на перегляді, команда візьме Фабіано в річну оренду.

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