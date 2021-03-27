Львівський клуб став на стежину співпраці з міжнародними футбольними компаніями.

Рух уклав меморандум про співпрацю з компанією City Football Group, яка володією низкою футбольних клубів, зокрема і Манчестер Сіті. Про це повідомляє офіційний сайт львів'ян.

Рух оголосив про трансфер Кухаревича у Францію

Угода у подальшому передбачає розвиток спортивних технологій та тренувальних методологій на професіональному та дитячо-юнацькому рівнях. Найближчим часом, коли покращиться епідемічна ситуація в Україні та Великобританії, сторони планують робочі візити один до одного.

Цікаво, що напередодні Рух здійснив трансфер Миколи Кухаревича у французький Труа. Цей клуб, до слова, теж входить у City Football Group.

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