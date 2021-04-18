Рух після вчорашніх сенсаційних звитяг Миная та Львова опустився на останню позицію в турнірній таблиці, тож у виїзному поєдинку з Інгульцем підопічних Івана Федика влаштовувала тільки перемога. У петровців ситуація була не набагато кращою: так, команда йшла десятою, але від зони вильоту її відділяли всього три очки – а наприкінці сезону доведеться зіграти з Динамо та Шахтарем. Таким чином, нічия для "козаків" сьогодні виглядала занадто ризикованою, а поразка взагалі була неприпустимою.

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Перший тайм виявився динамічним і багатим на події, хоча реально гольових моментів у ньому практично й не було. Натомість, вистачало контроверсійних рішень арбітра Володимира Новохатнього. На 10-й хвилині рефері, можливо, не помітив гол Руха: Синьогуб при виносі запустив свічку над власним штрафним, а Білий при падінні м'яча підрізав його у ворота – Кринський вибив сферу, але на повторі здалося, що вона перетнула стрічку повністю. Суддя не наважився фіксувати гол. Без автоматичної системи фіксації тут розібратись важко.

Ще за кілька хвилин Коваленко цілком міг і червону картку отримати, влетівши у гомілкостоп Мартинюку, однак Володимир Новохатній не дав навіть жовтої. Після цього Інгулець огризнувся двома хорошими моментами: на 19-й хвилині Козак пробивав з гострого кута під поперечку (Бандура парирував), а на 21-й Синьогуб вистрілив з дистанції – поруч зі стійкою! Рух відповів подачею з правого флангу та замиканням від Кондракова – вище воріт.

Гості у середині першого тайму серйозно додали в активності. Оборона Інгульця трималася, але на 31-й хвилині петровці самі привезли собі проблеми: після прострілу в штрафний Салем підхопив відскок і побіг з м'ячем, але шлях йому несподівано перерізав Климчук – Мохамед же примудрився знести Юрія. Пенальті!

Сам же Климчук і взявся виконувати вирок, однак його постріл з "позначки" пройшов поруч зі стійкою! Цей момент, на жаль, виявився останнім у таймі. Останню третину команди витратили на фоли та позиційну боротьбу.

Зміст другого тайму особливо не змінився. Футболісти нещадно били один одного по ногах, арбітри приймали неоднозначні рішення, а гольових моментів виникало обмаль. В перші 20 хвилин їх взагалі не було: за цей період можна згадати тільки удар Янакова в стінку зі штрафного та неточні дальні постріли у виконанні Мисика й Синьогуба – ну, і було ще влучання м'яча в корпус Синьогуба, за яке львів'яни просили пенальті. От і все. Попри таку бідність на гостроту, матч виглядав динамічно.

В другій половині тайму Рух знову додав у активності, захопивши ініціативу. Гості проводили атаку за атакою, однак у завершальній фазі підопічні Івана Федика не вражали. Так, на 83-й хвилині Кухарук пробив з лінії карного майданчика (удар накрили), на 85-й Мартинюк пробив з дистанції (без проблем для Кринського), а на 88-й Борячук влучив у стінку зі стандарту. От, власне, і всі моменти. Інгулець же в завершальній частині матчу погодився на нічию, рідко вибігаючи за центр поля. Зрештою, господарі добилися свого. 0:0 у Кропивницькому!

Внаслідок цієї нічиєї Рух набрав 17 очок, порівнявшись з Олімпіком і залишившись на дні турнірної таблиці. Інгулець, маючи в активі 20 залікових балів, поки що тримається десятим.

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