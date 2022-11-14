Рух і Минай у матчі 13-го туру УПЛ сильнішого визначити не змогли (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Рух і Минай підходили до особистої зустрічі у далеко не найкращій формі. Львів'яни трималися всього у двох очках від зони вильоту, а закарпатці досі не могли її покинути – крім того, вони програли три матчі поспіль. За таких умов нічия нікого не влаштовувала.

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Перший тайм не потішив цікавими моментами. Команди огризнулися кількома дальніми ударами, які не були гострими. Натомість гра виявилась надзвичайно жорсткою – господарі отримали три жовтих картки й втратили через травму Федорчука, а гості мали два попередження й травму Гончара. Замість них на поле вийшли Довгий і Трубочкін відповідно.

Тим не менш, глядачі у віп-ложі та біля телеекранів таки побачили гол до перерви. Не дивно, що його забили з пенальті, який на 22-й хвилині заробив Рух – Бандура після невдалої скидки від Горіна збив Джека Гріліша Климчука. Сам постраждалий і реалізував покарання, пробивши точнісінько під ліву стійку. 1:0!

Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати. На початку ж другого тайму Рух виглядав значно активніше, змарнувавши дві гольових нагоди. Так, на 55-й хвилині Карабін отримав розрізний пас від Соломона-Отабора й опинився прямо перед Бандурою, але переграти його не вдалося. На 60-й же Джек Гріліш Климчук замкнув передачу на дальню стійку, пробивши з кількох метрів – м'яч влучив у зовнішній бік сітки.

Покарання за марнотратство прилетіло на 63-й хвилині. Нємчанінов зачепився за скидку на лівому краю штрафного й залишив м'яч Трубочкіну, а той ефектним ударом з правої поцілив у дальню дев'ятку – без шансів для Ледвія! 1:1.

Всього за чотири хвилини після пропущеного гола львів'яни могли відновити свою перевагу зусиллями Таллеса. Бреннер прийняв подачу Романа на правий край карного майданчика й пробив у ближній кут, однак закарпатців врятувала хрестовина! На 83-й же хвилині сам Роман змістився з флангу й завдав потужний удар під поперечку – Бандура парирував!

На жаль для Леоніда Кучука, чогось більшого його команда не створила. Минай вміло в'язав гру, зрештою добившись свого. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Рух з 12 очками залишився на одинадцятій сходинці, а закарпатці піднялись на тринадцяту сходинку.

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