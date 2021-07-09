Львівський Рух може стати другим клубом, який відмовиться від участі у наступному сезоні чемпіонату України.

Рух може знятись з УПЛ вслід за Олімпіком, а причиною є ситуація зі стадіонами у Львові, повідомляє журналіст Андрій Сеньків у своєму твіттері.

Олімпік офіційно знявся з УПЛ та призупинив свою діяльність

Як відомо, стадіон Україна був понижений у категорії, тож там тепер неможливо проводити матчі УПЛ. Саме там Рух планував проводити свої поєдинки чемпіонату, оскільки не зміг домовитись щодо вартості оренди Арени Львів.

Зазначається, що окрім цього, у президента Руху є конфлікт із президентом УАФ Андрієм Павелком через перенесення матчів львівського клубу з Арени Львів на Скіф задля проведення поєдинків збірної України. "Синьо-жовті", в підсумку, проводили свої зустрічі в інших містах.

Нагадаємо, вчора, 8 липня, донецький Олімпік оголосив про зняття з чемпіонату України та призупинення своєї діяльності. Минай начебто має замінити клуб в наступному сезоні УПЛ.

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