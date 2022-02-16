Нападник Осазе Де Росаріо покинув Рух, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

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Сторони домовились про припинення співпраці за взаємною згодою.

Нагадаємо, американець приєднався до табору "жовто-чорних" у вересні 2021 року. За цей час вихованець академії Нью-Йорк Сіті провів два матчі в УПЛ (результативними діями не відзначався) та три поєдинки у чемпіонаті U-19.

До слова, Рух пішов на зимову паузу на 11 сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 очок. Перший поєдинок після відновлення чемпіонату України львів'яни проведуть 28 лютого – на власному полі вони прийматимуть Колос.

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