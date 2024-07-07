Українські клуби продовжують підготовку до нового сезону через товариські матчі. Читайте про поєдинки, які відбулись 6 липня, на "Футбол 24".

Літні збори, товариські матчі клубів УПЛ

Штурм (Австрія) – Рух – 1:4

Голи: Саркарія, 85 (п.) – Підгурський, 4 (п.), Краснопір, 34, 63, Карабін, 77

Вилучення: Слюбик, 88 (Рух, червона картка)

Динамо Бухарест (Румунія) – Кривбас – 0:2

Голи: Твердохліб, 9, Задерака, 83

Полісся – ЛНЗ – 1:0

Гол: Томандзото, 55

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Рух у Словенії провів вже другий спаринг. Цього разу суперником команди Віталія Пономарьова став грізний Штурм з Австрії. Львів'яни вийшли вперед на початку зустрічі – Підгурський чітко реалізував пенальті. Ще до перерви Краснопір подвоїв перевагу українців, а після відпочинку оформив дубль. Карабін в середині другого тайму добив суперника, який спромігся лише на гол престижу з пенальті наприкінці зустрічі.

Кривбас у рамках підготовки до дебюту у єврокубках без особливих проблем впорався з бухарестським Динамо. Румуни пропустили на перших хвилинах: Луньов пройшов правим флангом, віддав на Кузика, який прострілив у центр штрафного на Твердохліба – той встиг прийняти та пробити точно у дальній кут. Наприкінці тайму лише реакція Маханькова врятувала після пострілу Політича – кіпер перевів сферу у стійку. В ендшпілі зустрічі новачок криворіжців Драмбаєв знайшов довгим пасом Задераку, той увірвався у штрафний і влучно пробив у ближній кут, поставивши масну крапку у матчі.

Ще один представник еліти – Полісся – мінімально здолав ЛНЗ. Долю зустрічі вирішив гол конголезького легіонера Бореля Томандзото, який другу половину сезону провів в оренді у Звягелі.

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