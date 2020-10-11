Товариський матч

Рух – Буковина – 2:0

Голи: Кухаревич, 34 (пен.), Федорчук, 75, (пен.)

Вчора (10 жовтня) підопічні Івана Федика перемогли Верес 2:1, а сьогодні впевнено розібралися з Буковиною.

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Обидва тайми складалися за схожим сценарієм – Рух атакував, але забити вдавалося лише з пенальті. Спочатку захисник Буковини збив суперника у карному майданчику, а потім була гра рукою. До "позначки" впевнено підходили Кухаревич та Федорчук.

Нагадаємо, Рух 17 жовтня прийматиме Динамо в рамках 6 туру УПЛ. Кияни йдуть лідером турнірної таблиці, а от справи "жовто-чорних" значно гірші – передостання сходинка.

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