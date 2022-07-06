Львів'яни перед стартом сезону УПЛ зіграють товариський матч з представником Екстракляси.

Рух у межах підготовки до нового чемпіонату України проведе спаринг з Ягеллонією, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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Гра відбудеться 9 липня у польському місті Гроєво. Початок матчу о 13:00 за київським часом. Усі гроші, виручені з поєдинку, будуть надіслані у благодійний фонд United24, який створений для збору коштів для допомоги Україні.

Нагадаємо, Ягеллонія минулий сезон завершила на 12-й сходинці турнірної таблиці Екстракляси. За команду виступає колишній українець Тарас Романчук – у 2018 році він змінив громадянство і навіть встиг дебютувати за збірну Польщі.

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