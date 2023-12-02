Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про інтерес до захисника Руха Богдана Слюбика з боку Уніона, Вольфсбурга та Лаціо. Гравець і клуб озвучили свою позицію щодо потенційного трансферу.

"Ви стільки клубів назвали, що в мене аж голова закрутилася. Жодних пропозицій по Слюбику ми не отримували, і ніхто з нами не контактував. Я не знаю, хто розпускає таку інформацію. Напевно, це якісь агентські ігри.

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Позиція клубу в нас така – ми готові розглядати пропозиції по будь-якому нашому футболісту. В яку суму ми оцінюємо Слюбика? Ми не оцінюємо своїх футболістів, ми ж не на базарі. Їх оцінює ринок", – зазначив генеральний директор Руха Ігор Дедишин у коментарі Sport-Express.

Відреагував на чутки і сам футболіст. "Звичайно, хотілося б потрапити у Європу – це мрія кожного футболіста. Ближче за стилем гри й особисто до душі мені Серія А. Щоб бути ближче до мами. Це моя мрія", – цитує Слюбика Legioners.ua.

Нагадаємо, контракт Слюбика з Рухом розрахований до 30 червня 2027 року. У поточному сезоні він провів за "чорно-жовтих" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.

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