Українські клуби продовжують підготовку до нового сезону, проводячи товариські матчі. Результати контрольних ігор та огляди – на "Футбол 24".

Товариські матчі

Рух – Куликів-Білка – 2:4

Голи: Роман, 1, Товарницький, 64 – Нечипоренко, 8, 18 (пен.), Дударенко, 28, Джума, 88 (автогол)

Рух – Буковина – 0:2

Голи: Груша, 57, 79 (пен.)

Оболонь – Верес – 0:1

Гол: Шарай, 62

Оболонь – Верес – 3:0

Голи: Теслюк, 10, 26, Блізніченко, 39

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Представники УПЛ Оболонь та Верес сьогодні провели одразу два очні спаринги на клубній базі "пивоварів" у Бучі. У першому матчі Верес здобув мінімальну перемогу завдяки голу Владислава Шарая на 62-й хвилині.

У другому поєдинку, який команди грали іншими складами, Оболонь взяла переконливий реванш. Кияни розгромили свого суперника забивши три м'ячі ще у першому таймі. Вже на 10-й хвилині Денис Теслюк вивів Оболонь вперед, реалізувавши пенальті. Незабаром той же Теслюк забив вдруге, відзначившись ударом головою. А на 39-й хвилині Віктор Блізніченко замкнув подачу Чечера та встановив остаточний рахунок матчу – 3:0 на користь Оболоні.

Два матчі за день відіграла ще одна команда УПЛ – львівський Рух. У своєму першому спарингу підопічні Івана Федика поступилися Куликів-Білці з Другої ліги, пропустивши одразу чотири м'ячі.

Гра починалася непогано для Руха, львів'яни забили вже на першій хвилині зусиллями Віталія Романа. Однак клуб з Другої ліги ще до перерви відповів трьома голами. В другому таймі Рух контролював гру, але зрівняти рахунок не вдалося. На 64-й хвилині Товарницький скоротив відставання львів'ян, але наприкінці гри Джума забив у власні ворота. В підсумку матч завершився перемогою Куликова – 4:2.

В другому спарингу Рух зустрівся з першоліговою Буковиною. У першому таймі більше можливостей забити мали гравці "жовто-чорних", однак ударам Підгурського та Фаала зовсім трохи не вистачило точності.

На 57-й хвилині Буковина повела в рахунку, відзначився Груша. А на 79-й хвилині підопічні Сергія Шищенка заробили пенальті, який реалізував Груша, оформивши дубль. Свій останній спаринг львівський Рух зіграє 26 липня проти Вереса.

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