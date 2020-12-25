Рух продовжив чистку складу – команду покинув один з головних ветеранів
14:53 - Читать на русском
Рух вирішив попрощатися зі ще одним гравцем у зимове міжсезоння.
Новачок УПЛ на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту з оборонцем Володимиром Заставним.
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Захисник приєднався до Руха влітку 2017 року. З тих пір провів за "жовто-чорних" 89 матчів, увійшовши до трійки головних ветеранів клубу. У поточному сезоні Заставний не міг похвалитися стабільним місцем у складі – всього 4 матчі і жодної результативної дії.
Додамо, що раніше Рух вже встиг попрощатися з капітаном Ігорем Дуцем та хавбеком Іваном Калюжним.
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