Рух вирішив попрощатися зі ще одним гравцем у зимове міжсезоння.

Новачок УПЛ на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту з оборонцем Володимиром Заставним.

Козловський категорично оцінив можливість зміни тренера Руху

Захисник приєднався до Руха влітку 2017 року. З тих пір провів за "жовто-чорних" 89 матчів, увійшовши до трійки головних ветеранів клубу. У поточному сезоні Заставний не міг похвалитися стабільним місцем у складі – всього 4 матчі і жодної результативної дії.

Додамо, що раніше Рух вже встиг попрощатися з капітаном Ігорем Дуцем та хавбеком Іваном Калюжним.

Риболовля на Донбасі, моря і візит до першого тренера – як зірки Динамо, Шахтаря та збірної України проводять відпустку