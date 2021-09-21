Кубок України, 1/16 фіналу

Миколаїв – Рух – 0:3

Голи: Кондраков, 37, 44, 90+3

Третя команда Другої ліги встигла на шляху до цього поєдинку розгромити Вовчанськ (4:1) і у серії післяматчевих пенальті здолати Кривбас (2:1). Грою Руха у цьому матчі керував Віталій Кухарук – Леонід Кучук був відсутній через смерть матері.

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Вже на першій хвилині гри Станіслав Нечипоренко мав шанс вивести Миколаїв вперед – на його потужний удар вчасно відреагував Бандура, врятувавши свої ворота у карколомному стрибку.

Згодом Сергій Кравченко впав після відмашки суперника і заробив для миколаївців перспективний штрафний на лівому фланзі. Нечипоренко пробив поруч зі стійкою.

Рух перший реальний момент організував аж на 10 хвилині – Альваренга пробив повз ворота. Данило Кондраков на 17-й хвилині цілив у дальній кут Миколаєва – сфера пройшла поруч зі стійкою.

В середині першого тайму господарі залишились у меншості: Павло Березянський збив Ореста Кузика перед штрафним майданчиком і побачив червону картку за фол останньої надії. На 37-й хвилині Данило Кондраков несподівано потужно пробив метрів з 35-ти. М'яч після його гарматного пострілу влучив у поперечину і влетів у сітку. Диво-гол.

За дві хвилини до свистка на перерву Рух заробив пенальті. Альваренга розіграв атаку, віддав на лівий фланг на Кузика, Орест повернув під удар аргентинцю, той пробив і влучив у руку Голубці. Автор першого гола підійшов до позначки і спокійно розвів голкіпера і м'яч по різних кутах. За мить Кухарук міг ставити дострокову крапку у питанні про переможця, але пробивав вище воріт.

По перерві Рух продовжив тиснути, але всі спроби забити завершувались безрезультатно. Показовою стала атака на 71-й хвилині, коли львів’яни вчергове втекли у контратаку. Цього разу 3 в 1. Кузик знову загрався з захисником, і Голубка у підкаті віддав м'яч голкіперу. Таких спроб у львів’ян було чимало… Поодинокі намагання Миколаєва дістатися до воріт львів’ян переважно завершувались на підступах до штрафного майданчика.

За хвилину до завершення матчу миколаївці могли відновити інтригу – Марко Сапуга віддав довгий пас за спини захисників на Владислава Жавка, але той поспішив з ударом і з хорошої позиції пробив повз ціль. Вже у доданий час Василя Руніча завалили у штрафному Миколаєва і Кондраков з одинадцятиметрового поставив ефектну крапку у матчі, вивівши Рух в 1/8 фіналу Кубка України.

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