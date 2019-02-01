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Рух представив Кучука на посаді головного тренера

13:23 329 Читать на русском
Рух представив Кучука на посаді головного тренера
Леонід Кучук (справа) / фото: ФК Рух

Відомий білоруський фахівець Леонід Кучук офіційно очолив першоліговий Рух.

Винниківський Рух оголосив про призначення Леоніда Кучука на посаду головного тренера, як і повідомляв раніше "Футбол 24". Окрім того, Іван Федик став асистеном новоспеченого наставника, Віталій Мілютін відповідатиме за фізичну підготовку, а Євгеній Іванов тренуватиме воротарів.

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Це вже не перший прихід Кучука в український чемпіонат. У 2011-12 роках він працював із київським Арсеналом, а у 2017-му очолював кам'янську Сталь. Також тренував тираспольський Шериф, російські Кубань, Ростов, Локомотив (Москва) та низку інших клубів.

Після першої половини сезону Рух посідає 13 місце у Першій лізі, маючи в активі лише 11 очок. Попереднім наставником команди був Юрій Вірт, який покинув Винники, попрацювавши тут менше двох місяців.

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