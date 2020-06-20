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Рух повторно пройшов тест на коронавірус – в клубі зафіксовано спалах COVID-19

18:23 - Читать на русском
Рух повторно пройшов тест на коронавірус – в клубі зафіксовано спалах COVID-19
Гравці Руха / фото ФК Рух

Футболісти, тренерський штаб та працівники Руха знову пройшли ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

"Після виявлення випадків захворювання на COVID-19 футболісти, тренерський штаб та персонал клубу у суботу пройшли чергове ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.

Рух офіційно підтвердив коронавірус в трьох гравців

Результати медобстеження очікуються в понеділок. З метою запобігання поширення інфекції команда і надалі перебуватиме на самоізоляції.

Нагадаємо, попереднє тестування зафіксувало чотирьох інфікованих на коронавірус – троє гравців і один працівник клубу", – йдеться в заяві на офіційному сайті Руха.

До слова, перші матчі після рестарту Першої ліги повинні відбутись вже наступного тижня. Рух після 19-ти турів посідає у турнірній таблиці першу сходинку, набравши 39 очок.

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Теги
Перша ліга коронавірус Рух Рух
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