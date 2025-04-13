"Рух повинні були покарати 11-метровим": екс-арбітр ФІФА заявив про вкрадену в Олександрії перемогу
Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар прокоментував скандальний епізод з непризначеним пенальті у матчі 24-го туру УПЛ між рухом та Олександрією (1:1).
"На 76-й хвилині за нічийного рахунку гравець Олександрії Козак пробивав в площину воріт, але на шляху м'яча опинилася права рука стопера господарів Дідика, притиснута до тулуба. Тут все згідно з правилами.
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Проте далі м'яч зрикошетив у витягнуту ліву руку й опустився на газон. Це вже порушення й львів'яни повинні були бути покарані 11-метровим. Проте арбітр Афанасьєв чомусь не звернув увагу на завершення цього ігрового епізоду й гру рукою в штрафному майданчику не зафіксував. З невідомих причин не порадив йому виправити помилку й арбітр VAR Райда", – сказав у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, втрачені два очки Олександрії у матчі з Рухом можуть коштувати команді Руслана Ротаня чемпіонства – відставання від Динамо сягнуло вже 6 очок.
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