Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар прокоментував скандальний епізод з непризначеним пенальті у матчі 24-го туру УПЛ між рухом та Олександрією (1:1).

"На 76-й хвилині за нічийного рахунку гравець Олександрії Козак пробивав в площину воріт, але на шляху м'яча опинилася права рука стопера господарів Дідика, притиснута до тулуба. Тут все згідно з правилами.

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Проте далі м'яч зрикошетив у витягнуту ліву руку й опустився на газон. Це вже порушення й львів'яни повинні були бути покарані 11-метровим. Проте арбітр Афанасьєв чомусь не звернув увагу на завершення цього ігрового епізоду й гру рукою в штрафному майданчику не зафіксував. З невідомих причин не порадив йому виправити помилку й арбітр VAR Райда", – сказав у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, втрачені два очки Олександрії у матчі з Рухом можуть коштувати команді Руслана Ротаня чемпіонства – відставання від Динамо сягнуло вже 6 очок.

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