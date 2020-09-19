Рух поступово повертається до нормальної роботи після коронавірусної кризи.

Підопічні Івана Федика провели дві тренувальні сесії перед матчем 3 туру УПЛ проти Колоса, інформує офіційний сайт львівського клубу.

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Рух був змушений пропустити гру попереднього туру через масове виявлення COVID-19 – захворіли відразу 5 осіб. У середу "жовто-чорні" пройшли повторне ПЛР-тестування, результати якого виявилися значно оптимістичнішими. Усі футболісти, тренерський штаб та персонал клубу здорові, окрім одного гравця, який продовжує перебувати на самоізоляції.

Додамо, що матч Рух – Колос розпочнеться завтра о 19:30. Новачок УПЛ стартував у еліті поразкою від Ворскли з рахунком 2:5.

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