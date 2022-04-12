"Дякуємо президенту та керівництву ФК Рух, які надають допомогу громадянам України. Тренери, які залишилися, у цей непростий час роблять відповідально свою роботу, щоби наступне покоління представляло нашу країну з високо піднятою головою. Після початку війни все зупинилося.

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Лише нещодавно ми відновили проведення тренувань. Ми тренуємо молодих футболістів. Зараз ми навчаємо молодих хлопців. Це, як у школі, якщо ти погано навчаєш дитину, то у неї в майбутньому буде погане життя. Ми даємо освіту молодим футболістам. Футбольна освіта в наш час має величезне значення.

Зміни у складі Руху? Величезні зміни. Легіонерів у нас зараз немає. Наразі ми працюємо для майбутнього футболу України", – розповів Кучук у коментарі Sportarena.

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