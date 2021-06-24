Півзахисник Орест Кузик знову виступатиме в чемпіонаті України.

Рух на своєму офіційному сайті оголосив про підписання хавбека. Кузик перейшов вільним агентом, контракт розрахований на 3 роки.

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Останнім клубом 26-річного півзахисника був Пафос. У складі кіпрської команди провів 12 матчів, відзначився одним голом та одним асистом. Кузик – вихованець львівського футболу. Свого часу потрапив до структури Динамо, однак закріпитися у першій команді киян не вдалося. Потім були виступи за Говерлу, кам'янську Сталь, СК Дніпро-1 та Десну.

Нагадаємо, у минулому розіграші УПЛ Рух здобув 28 очок та фінішував на 10-й сходинці таблиці.

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