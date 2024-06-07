Напередодні Telegram-канал "ТаТоТаке" повідомив, що Рух нарешті закрив питання щодо трансферу нападника Оболоні Ігоря Краснопіра. Директор "пивоварів" Олександр Різниченко був здивований такою заявою, запевнивши, що жодних рухів щодо нападника львівський клуб не робив, і гравець й надалі належить киянам.

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Крапку у скандальному переході Краснопіра поставив керівник медіацентру Руха Богдан Тимовчак. На запитання "Чи дійсно Рух підписав Краснопіра?" він у коментарі Українському футболу відповів: "Станом на тепер ми нікого офіційно не підписали".

Нагадаємо, нині Краснопір перебуває у таборі олімпійської збірної України, яка в рамках підготовки до історичних Ігор -2024 бере участь у товариському турнірі у Марселі. Напередодні Ігор допоміг "синьо-жовтим" розгромити Італію з рахунком 4:0.

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