– Які деталі угоди Віталія Романа із Лехією?

– Контракт Віталія Романа з Лехією було укладено 12 серпня 2025 року. Це була індивідуальна угода гравця, деталі якої не можна розкривати через конфіденційність, але яка вступала б в дію після того, як клуб із Гданська здійснить перший транш за оренду футболіста.

Лідер Руха не перейде в Лехію – джерело назвало нову причину, чому зірвався трансфер

Якби ця проплата була здійснена, Рух одразу б передав Лехії всі необхідні папери для реєстрації гравця і в них була така можливість до 8 вересня – до закриття трансферного вікна. Втім, Лехія не скористалась цією можливістю, а тому контракт гравця із польським клубом буде анульовано. Тепер для повного розірвання угод необхідно, щоб Лехія виплатила штраф Віталію Роману та Руху. Ми були готові до такого розвитку подій, тому і прописали в угоді пункт про штрафні санкції для Лехії.

– Чому Рух вирішив продати Віталія Романа саме у Лехію?

– Рух пішов назустріч Віталію Роману, адже розумів та бачив його бажання грати в Польщі. Це ж стосуватиметься й інших наших гравців, якщо клуб отримає пропозицію, яка влаштовуватиме Рух та футболіста. На жаль, склалась неприємна ситуація, яка унеможливила перехід Віталія у Лехію. Тому наш клуб вимагає у польської сторони компенсацію за зірвані домовленості. Ми були попереджені про те, що Лехія має погану репутацію, може не дотримуватись умов контракту, тому і включили у нього пункт про штрафні санкції.

У моїй практиці ще не було такого прецеденту, щоб клуби домовились між собою про трансфер, гравець вже уклав контракт і перебував у розташуванні нової команди, але вона своєю чергою не заплатила за нього кошти. Лехія не надала жодних гарантій, що виплатить кошти згідно з домовленостями. Контакт польського клуба з агентом нерегулярний, адже керівництво Лехії через раз відповідає на дзвінки та повідомлення, а з Рухом вони взагалі не виходять на зв’язок. Це неприйнятно у сучасному європейському футболі! Лехія поводить себе непрофесійно і не поважає інтереси гравця та сторони, з якою вела перемовини.

– Що ви можете сказати про Віталія? Яка його реакція на зірваний перехід?

– Віталій Роман наразі чекає зустрічі з керівництвом Лехії. Гравець вже орендував житло у Гданську, уклав контракт з клубом, за свої гроші добирався в Польщу та перевіз туди свою дівчину, робив документи. Сам Віталій теж неприємно здивований поведінкою Лехії і не очікував такої непрофесійності.

Ми постійно на контакті з Віталієм Романом ще моменту початку перемовин, адже нам потрібно було впевнитись, що він дійсно хоче перейти в інший клуб, узгодити можливості цього трансферу. Гравець розумів, що угода ще не закрита, тому теж перебував з Рухом на зв'язку, щоб бути в курсі цієї справи та переживав за те, щоб цей перехід відбувся. Звісно, зараз у Віталія пригнічений стан і він розчарований тим, якого розвитку набула ця ситуація. Зі свого боку скажу, що підхід Лехії до перемовин є аматорським і лише дискредитує клуб, який порушує чинні домовленості, які закріплені документально. Тож Лехія повинна понести покарання згідно з умовами контракту – виплатити компенсації гравцю та Руху.

– Польські ЗМІ писали, що Лехія була незадоволена фізичною формою гравця. Чи відповідають дійсності ці твердження?

– Було смішно читати польську пресу, яка посилаючись на представників Лехії писала про нібито "незадовільну форму Віталія Романа". Це не юний невідомий футболіст, а гравець молодіжної збірної України, який мав стабільну ігрову практику в Русі, з яким пройшов літні збори. Польський клуб був готовий платити за нього великі гроші, тож тепер дивно чути, що Лехія хоче виставити все так, нібито гравець не задовольнив їхні очікування. Тут вже питання до клубу, який хотів орендувати цього футболіста, як вони інтегрували його у свій тренувальний процес і чому Лехія саботувала перехід гравця.

Звісно, Рух цінує співпрацю з польськими партнерами та вдячний польському народу за підтримку у час війни. Вихованці нашої Академії регулярно грають на турнірах у Польщі проти місцевих команд, нас там завжди тепло приймають і ми вдячні за це. Позитивним прикладом була наша комунікація зі Сталлю із Жешува, куди перейшов наш гравець – Святослав Ванівський. Цей трансфер пройшов без жодних проблем, у нас збереглися чудові відносини, клуби навіть зіграли товариський матч під час літніх зборів. Жодним чином Рух не хоче говорити щось погане про польський футбол та місцеві клуби, втім поведінка Лехії є кричущою та неприйнятною. Про що можна говорити, якщо керівництво клубу навіть не виходить на зв’язок з футболістом, якого вони хочуть придбати. Будь-хто на нашому місці вчинив би так само і вимагав би справедливості. Керівництво Лехії дискредитувало себе в очах футбольної спільноти і продемонструвало свою некомпетентність.

– Які подальші дії Руху та коли гравець повернеться у розташування клубу?

– Ми чекаємо на розірвання контракту гравця з Лехією. Як тільки це станеться, Віталій Роман повернеться в розташування Руху – він наш футболіст, який перебуває у заявці клубу на цей сезон. Власне, розуміючи ризики, ми не відзаявляли Віталія до першого траншу за оренду футболіста, який клуб так і не отримав – все це було прописано в угоді з Лехією. Реноме цього клубу підштовхнуло нас до відповідних дій, аби Рух міг підстрахувати себе у разі зриву трансферу і отримати відповідні кошти. На жаль, наші побоювання справдились і зараз ми очікуємо на виплату штрафних санкцій польським клубом.

Після закриття трансферного вікна Рух надіслав офіційного листа Лехії, що клуб не дотримався домовленостей. Ми вимагаємо якнайшвидшого повернення нашого футболіста та в 10-денний термін виплатити компенсацію за недотримання умов переходу гравця. Якщо цього не станеться, то Рух звертатиметься до відповідних органів у ФІФА та УЄФА, щоб добитись бажаного та покарати Лехію за їхній непрофесіоналізм", – розповів в інтерв'ю офіційному сайту Руха спортивний директор Володимир Лапіцький.

Нагадаємо, трансфер захисника Віталія Романа в польський клуб зірвався. Гравець повернувся до розташування львів'ян.

"Все пропало"? Грозний – про дивні пенальті, переживання Реброва і власний оптимізм перед Ісландією