Рух попрощався з трьома гравцями

Максим Каленчук, Леандро та Максим Банасевич покинули львівський Рух, який лідирує в Першій лізі.

Рух оголосив про відхід трьох гравців. Півзахисники Максим Банасевич та Максим Каленчук, а також захисник Леандро покинули клуб на правах вільних агентів. Їхні контракти достроково розірвані за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт Руха.

Бакалов анонсував гучні підписання Руха

Цікаво, що Леандро став першим легіонером в історії "жовто-чорних". 34-річний бразилець відіграв за Рух 28 матчів та забив 1 гол.

Нагадаємо, Рух пішов на зимову перерву лідером Першої ліги. Щоправда, нещодавно клуб змінив тренера – замість Леоніда Кучука команду очолив Юрій Бакалов.

Наші за кордоном. Серія Маліновського, Зубков тягне команду Реброва, Зозуля проти мерзотників