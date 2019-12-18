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Рух попрощався з трьома гравцями

13:49 628 Читать на русском
Рух попрощався з трьома гравцями
Рух залишився без трьох гравців / ФК Рух

Максим Каленчук, Леандро та Максим Банасевич покинули львівський Рух, який лідирує в Першій лізі.

Рух оголосив про відхід трьох гравців. Півзахисники Максим Банасевич та Максим Каленчук, а також захисник Леандро покинули клуб на правах вільних агентів. Їхні контракти достроково розірвані за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт Руха.

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Цікаво, що Леандро став першим легіонером в історії "жовто-чорних". 34-річний бразилець відіграв за Рух 28 матчів та забив 1 гол.

Нагадаємо, Рух пішов на зимову перерву лідером Першої ліги. Щоправда, нещодавно клуб змінив тренера – замість Леоніда Кучука команду очолив Юрій Бакалов.

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