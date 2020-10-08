Грузин і ганець покинули столицю Галичини, повідомляє офіційний сайт клубу.

Карпати попрощались із 13-ма гравцями

Ернест приєднався до Руха влітку 2019 року. З тих пір він провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Проте, завоювати стабільне місце в складі львів'ян не зумів. Натомість Ардазішвілі з'явився у складі "жовто-чорних" взимку, але взяв участь лише в 3-х поєдинках Руха.

До слова, Рух після п'яти стартових турів УПЛ посідає 13-те місце в турнірній таблиці. В активі львів'ян лише 2 очки.

Львів і Рух поділили очки в нервовому дербі та залишилися в підвалі турнірної таблиці УПЛ