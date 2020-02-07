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Рух попрощався з двома гравцями

15:44 251 Читать на русском
Рух попрощався з двома гравцями
Юрій Бакалов та Дмитро Нємчанінов / ФК Рух

Львівський клуб оголосив про припинення співпраці з двома гравцями, які захищали кольори команди у першій частині сезону.

30-річний Дмитро Нємчанінов та 26-річний Роман Никитюк покинули Рух, інформує офіційний сайт клубу. Контракти розірвано за взаємними згодами сторін.

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Зазначимо, що Нємчанінов виступав за Рух з літа 2019 року. У першій частині сезону він зіграв 18 матчів. Щодо Никитюка, то він перейшов у Рух на початку 2018 року.

Нагадаємо, що Рух наразі лідирує у турнірній таблиці Першої ліги. Перший тур після зимової перерви у Першій лізі відбудеться 22 березня.

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Дмитро Нємчанінов Дмитро Нємчанінов Роман Никитюк Роман Никитюк Перша ліга Рух Рух
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