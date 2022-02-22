Рух попрощався з досвідченим захисником
13:57 - Читать на русском
Львівський клуб продовжує чистку своїх рядів – цього разу непотрібним виявився Роман Гагун.
Захисник Роман Гагун більше не виступатиме за Рух, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".
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Нагадаємо, Гагун перейшов у Рух в жовтні 2020 року. У поточному сезоні провів за львів'ян 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.
До слова, раніше "жовто-чорних" покинули сербський захисник Мілош Стаменковіч та український півзахисник Андрій Кухарук.
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