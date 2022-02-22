Львівський клуб продовжує чистку своїх рядів – цього разу непотрібним виявився Роман Гагун.

Захисник Роман Гагун більше не виступатиме за Рух, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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Сторони розірвали угоду за обопільною згодою.

Нагадаємо, Гагун перейшов у Рух в жовтні 2020 року. У поточному сезоні провів за львів'ян 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

До слова, раніше "жовто-чорних" покинули сербський захисник Мілош Стаменковіч та український півзахисник Андрій Кухарук.

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