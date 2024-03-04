Рух на офіційному сайті повідомив, що від сьогодні Мар'ян Мисик перебуває у статусі вільного агента.

Унікальний легіонер Руха безкоштовно перебрався у Китай

27-річний хавбек виступав за "жовто-чорних" з 31 грудня 2019 року. Загалом, Мисик провів 72 матчі, відзначившись голом та 8 асистами.

Нагадаємо, що Мар'ян є вихованцем донецького Металурга та встиг ще пограти за Сталь Кам'янське, Ворсклу та Верес.

Рух мінімально обіграв Колос – гол на 3-й хвилині став вирішальним, ковалівці вперше програли вдома за пів року