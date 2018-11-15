Рух підтвердив, що веде перемовини з Кучуком

Спортивний директор Руха Володимир Лапіцький підтвердив, що клуб веде перемовини з білоруським фахівцем.

"До найближчого матчу команду готує Андрій Кікоть і Віталій Романюк. Тобто ті тренери, які працювали перед Юрієм Віртом. Ми ведемо перемовини з потенційними кандидатами. Думаю, що після гри з Карпатами буде відомо, хто очолить Рух.

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Інформація про те, що Кучук може очолити команду? Я не можу сказати щодо правдивості цієї інформації допоки ми не підпишемо контракт і не потиснемо одне одному руки.

Зараз з Кучуком йдуть перемовини, тому говорити на цю тему ще зарано. Потрібно почекати декілька днів і все стане ясно: для журналістів, вболівальників і гравців", – передає слова Володимира Лапіцького Footboom.

Нагадаємо, раніше Кучук очолював українські Арсенал та Сталь. Також провів деякий час у Росії, де тренував Локомотив, Кубань та Ростов, який покинув у грудні 2017 року.

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