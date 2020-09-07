Пандемія розгулялась у таборі львівського клубу не на жарт.

"Спочатку коронавірус виявили у двох футболістів. У цих гравців протягом двох днів була підвищена температура.

Рух – Шахтар: УПЛ перенесла матч через спалах COVID-19 у львівському клубі

У четвер, 3 вересня, всі футболісти, тренерський штаб і персонал Руха знову здали ПЛР-тести. Згідно з отриманими результатами, коронавірус виявили ще у трьох гравців і одного медпрацівника клубу.

Всі інфіковані через п'ять днів після зникнення останніх проявів коронавірусу знову пройдуть тестування на наявність COVID-19", – цитує головного лікаря Руха Михайла Проціва офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, львів'яни провалили свій дебютний матч в УПЛ, поступившись на виїзді Ворсклі (2:5).

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