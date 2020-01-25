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Рух підсилився захисником Ворскли

10:33 526 Читать на русском
Рух підсилився захисником Ворскли
Тарас Саків (у центрі) / ФК Ворскла

Лідер Першої ліги продовжує укріплюватись перед стартом другої частини сезону.

Захисник Ворскли Тарас Саків продовжить свою кар’єру у Русі, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу. Про деталі угоди не повідомляється.

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22-річний футболіст перейшов у львівську команду як вільний агент. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Саків – вихованець івано-франківського футболу. Професіональну кар’єру футболіста розпочав у Ворсклі у 2015 році. У поточному сезоні зіграв за "зелено-білих" у трьох матчах, результативними діями не відзначався.

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