Рух підсилився захисником Ворскли

Лідер Першої ліги продовжує укріплюватись перед стартом другої частини сезону.
Захисник Ворскли Тарас Саків продовжить свою кар’єру у Русі, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу. Про деталі угоди не повідомляється.
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22-річний футболіст перейшов у львівську команду як вільний агент. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
Саків – вихованець івано-франківського футболу. Професіональну кар’єру футболіста розпочав у Ворсклі у 2015 році. У поточному сезоні зіграв за "зелено-білих" у трьох матчах, результативними діями не відзначався.
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