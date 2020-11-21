Львівський Рух вже навіть вніс до заявки УПЛ ізраїльського нападника Гішама Лейоуса.

Форвард дозаявлений до складу команди та отримав 8-й номер, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Відзначимо, що Рух досі не повідомляв про підписання Лейоуса на своєму сайті. Раніше ізраїльтянин виступав за Карпати, однак провів лише 9 матчів у складі "левів" та покинув команду на правах вільного агента.

Зазначимо, що раніше Гішам Лейоус виступав за Нагарію, Хапоель Акко та юнацьку команду ізраїльського клубу Бней Сахнін.

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