Молдовський хавбек перейде до Руха на правах оренди, повідомляє ТаТоТаке. За інформацією порталу Transfermarkt, угода Райляну з львівським клубом розрахована до кінця сезону 2025/26.

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22-річний футболіст може зіграти на позиції інсайда та опорного півзахисника. У минулому сезоні Влад виступав за молдовський Зімбру, провів 26 матчів, забив 8 голів та віддав 5 асистів. Також в доробку Райляну 5 голів у 12 іграх за молодіжну збірну Молдови. Трансферна вартість футболіста оцінюється в 450 тисяч євро.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Рух посів восьме місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

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