Центральний захисник Роберто Роза перейде в Рух, повідомляє Globo.

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23-річний оборонець Інтернасьонала розірвав контракт з "червоними", який діяв до кінця 2022 року. Бразильський клуб не заробить на трансфері гравця зараз, але зможе розраховувати на 50 відсотків від суми майбутнього перепродажу.

До слова, минулий сезон Роза грав в оренді у клубі Парана з бразильської Серії Б, однак встиг провести лише 3 матчі. Травмувавши коліно він повернувся у розташування Інтернасьонала для відновлення.

Нагадаємо, в середині квітня до табору бразильців з УПЛ повернувся скандальна екс-зірка Шахтаря Тайсон.

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