Півзахисник Жальгіріса Ельхаджі Папе Діав продовжить кар'єру в Русі, повідомляє Meta Ratings.

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Про трансфер 27-річного оборонця буде оголошено найближчим часом. Повідомляється, що гравець обійшовся львівському клубу у 100 тисяч євро.

До слова, у Діава – великий досвід виступів у Європі. Він встиг пограти за бельгійський Дендер, польську Корону і французькі Анже та Кан. До Жальгіріса перейшов у статусі вільного агента у лютому 2021 року. У поточному сезоні провів за литовську команду 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Встиг дебютувати і за збірну Сенегалу. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

До слова, минулої зими Ельхаджі перебував на перегляді у полтавській Ворсклі, однак не вразив тренерський штаб Юрія Максимова.

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