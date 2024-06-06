"Жовто-чорні" нарешті закрили перехід, над яким працювали не один місяць. За інформацією ТаТоТаке, львівський клуб уже придбав Ігора Краснопіра в Оболоні.

Рух визначився з долею Пономарьова – команда не змогла вийти в єврокубки, програвши дублю Динамо

Рух намагався підписати форварда молодіжної збірної України ще взимку, але тоді "пивовари" не захотіли відпускати свого найкращого бомбардира і попросили за гравця 500 тисяч доларів.

Оболонь точно не пошкодувала, що втримала Краснопіра. У вже минулому сезоні УПЛ Ігор провів 33 матчі, в яких забив 7 голів та віддав один асист. Зокрема, цей нападник відзначився вирішальним м'ячем у протистоянні з Лівим берегом за право залишитись в УПЛ.

Суперник Динамо втрачає лідера, за яким полюють гранди, Челсі боїться грати з Кривбасом – великий грабунок в УПЛ