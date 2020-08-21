Рух підписав Федорчука

Ветеран став гравцем дебютанта УПЛ, повідомляє офіційний сайт організації.

Зоря розірвала контракт зі своїм захисником

Федорчук потрапив до заявки Руха на сезон 2020/21. У новій команді він виступатиме під 5-м номером. 31-річний хавбек уже має досвід виступів у столиці Галичини. Раніше Федорчук захищав кольори Львова та Карпат. Також він виступав за Кривбас, Дніпро, Волинь, Динамо, Верес, латвійську Ригу та Маріуполь.

У минулому сезоні Валерій Федорчук провів 27 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати