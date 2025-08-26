Рух підписав довгостроковий контракт з Тутті
Львівський клуб домовився про співпрацю з іноземним гравцем.
Рух оголосив про підписання бразильського форварда Александріно Де Ліма Луїс Жорже (Тутті).
Форвард Руха офіційно перейшов у клуб Першої ліги
Контракт 18-річного гравця з "жовто-чорними" розрахований до кінця грудня 2029 року. Тутті є вихованцем бразильського Новорізонтіно. Він виступав за цю команду в різних вікових категоріях у чемпіонаті штату Сан-Паулу.
Наразі Рух посідає 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ, в доробку львів'ян 3 очки після трьох турів чемпіонату.
