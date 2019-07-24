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Рух переїхав до Львова – новим гендиректором клубу став колишній керівник Карпат

22:05 932 Читать на русском
Рух переїхав до Львова – новим гендиректором клубу став колишній керівник Карпат
Ігор Дедишин / Рух

Рух у новий сезон Першої ліги йде з низкою нововведень. Зокрема, клуб призначив нового генерального директора та переїхав у Львів.

ФК Рух перебрався з Винників та з нового сезону представлятиме місто Львів. Крім того, клуб осучаснив свою емблему, яка тепер виконана у мінімалістичному стилі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Також новоспечений львівський клуб призначив нового генерального директора. Ним став Ігор Дедишин. Зауважимо, що з 2009-го по 2015 рік функціонер посідав аналогічну посаду у львівських Карпатах.

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Нагадаємо, що Рух виступає у Першій лізі. Нещодавно клуб оголосив про підписання контрактів одразу з шістьма новими футболістами.

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Перша ліга Ігор Дедишин Рух Рух
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