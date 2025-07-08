Хесус Дельгадо проходить перегляд у львівському клубі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Легіонер Руха не може прибути на збори команди – відома причина

За інформацією джерела, найближчими днями тренерський штаб ухвалить рішення щодо його майбутнього.

Додамо, що 23-річний оборонець у січні 2025 року підписав контракт з іспанським Умесітом, який чинний до кінця поточного року. У цьому сезоні він провів 12 поєдинків і отримав 5 жовтих карток.

Що за Ільвес? Команда дешевша від Судакова у сім разів, фіни після поразки Україні й тінь Московії – на шляху Шахтаря