Рух переглядає панамського оборонця – журналіст розкрив наміри львів'ян щодо трансферу
8 липня 08:00 - Читати іншою мовою
Рух може посилити оборону центральним захисником із Панами.
Хесус Дельгадо проходить перегляд у львівському клубі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Легіонер Руха не може прибути на збори команди – відома причина
За інформацією джерела, найближчими днями тренерський штаб ухвалить рішення щодо його майбутнього.
Додамо, що 23-річний оборонець у січні 2025 року підписав контракт з іспанським Умесітом, який чинний до кінця поточного року. У цьому сезоні він провів 12 поєдинків і отримав 5 жовтих карток.
Що за Ільвес? Команда дешевша від Судакова у сім разів, фіни після поразки Україні й тінь Московії – на шляху Шахтаря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter