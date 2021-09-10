Захисник Роберто Роза може приєднатись до Руху після завершення трансферного вікна.

Роберто Роза перебуває на тренувальній базі Руху та може приєднатись до клубу найближчим часом на правах вільного агента, повідомляє meta-ratings.

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Львів'яни мають ухвалити рішення щодо підписання Рози протягом наступного тижня. Оскільки він перебуває у статусі вільного агента, то "жовто-чорні" матимуть змогу заявити його на поточний сезон.

До слова, минулий сезон Роза грав в оренді у клубі Парана з бразильської Серії Б, однак встиг провести лише 3 матчі. Травмувавши коліно, він повернувся у розташування Інтернасьйонала для відновлення.

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