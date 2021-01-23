"Новачки потроху вливаються в колектив. Борячук, Карасюк багатьох знають, добре знайомі з тренером, певними футболістами. Думаю, їм легко буде адаптуватися, вони вливаються, розуміють вимоги тренерського штабу. Пацани хороші, дай бог, щоб у них все вдавалося.

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Рагнар Сігурдссон – це більше заслуга головного тренера. Дуже серйозний трансфер для нашого клубу маленького. Він повинен стати стовпом оборони, батьком "Чорномором", його досвід повинні перейняти наші молоді хлопці.

Рома Карасюк – кілька сезонів ми його намагалися забрати з угорського полону, але нам ніяк не вдавалося це зробити. Цей рік став вдалим. Він грав у клубах Західної України – за Волинь, Верес, тепер Рух.

Андрій Борячук – мало таких нападників в Україні. Молодий, але вже має досвід. Він пограв у Шахтарі, йому давали шанси, можливо, де він ними не повною мірою скористався. Це його вже друге повернення в Україну, хочеться, щоб воно стало ковтком повітря, він зумів реалізувати свій потенціал в нашому клубі", – сказав Лапіцький для ТК Футбол.

Після 13-ти турів УПЛ Рух розташувався на 12-й сходинці турнірної таблиці.

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