Степан Гіга і Григорій Козловський (в центрі) / ФК Рух

Народний артист України Степан Гіга став амбасадором Руха. Прес-служба львів'ян опублікувала декілька світлин легенди у клубній футболці, а також спільне фото з гравцями Руха і "головним уболівальником" команди Григорієм Козловським.

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"Це не сон", – підписав новину львівський клуб, перефразувавши рядки головного хіта Гіги.

Нагадаємо, Рух після 7-ми турів йде у турнірній таблиці УПЛ п'ятим, набравши 11 очок і гру у запасі. Вже сьогодні підопічні Віталія Пономарьова зіграють з Шахтарем. Початок зустрічі о 19:00.

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