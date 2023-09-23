Рух оголосив про зіркову колаборацію з легендою українського шоу-бізнесу
14:48 - Читать на русском
"Жовто-чорні" намагаються популяризувати свій клуб шляхом залучення відомих особистостей.
Народний артист України Степан Гіга став амбасадором Руха. Прес-служба львів'ян опублікувала декілька світлин легенди у клубній футболці, а також спільне фото з гравцями Руха і "головним уболівальником" команди Григорієм Козловським.
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"Це не сон", – підписав новину львівський клуб, перефразувавши рядки головного хіта Гіги.
Нагадаємо, Рух після 7-ми турів йде у турнірній таблиці УПЛ п'ятим, набравши 11 очок і гру у запасі. Вже сьогодні підопічні Віталія Пономарьова зіграють з Шахтарем. Початок зустрічі о 19:00.
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