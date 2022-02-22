Сербський захисник Мілош Стаменковіч та український півзахисник Андрій Кухарук покинули Рух, повідомляє офіційний сайт львівської команди.

В Україні запускають нове шоу для гравців-аматорів – переможець може підписати контракт з Рухом

Сторони домовились про припинення співпраці за обопільною згодою.

Нагадаємо, 31-річний Стаменковіч виступав за "жовто-чорних" з вересня 2020-го року. За цей час встиг провести 22 матчі (у поточному сезоні – 4 в УПЛ та 2 у Кубку України без результативних дій).

26-річний Кухарук приєднався до Руха у серпні 2020-го і забив 1 гол у 29 матчах (у поточному сезоні – 7 в УПЛ та 2 у Кубку України без результативних дій).

Нагадаємо, перший поєдинок у весняній частині сезону Рух проведе проти Колоса 28 лютого. Початок зустрічі о 19:30.

Динамо – РФШ: 3 дилеми Луческу перед відновленням УПЛ, джокери показали себе краще, 2 найбільші переможці зими 2022