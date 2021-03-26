Контракт форварда молодіжної збірної України з новим клубом набере чинності 1 липня цього року. Якраз у той день Миколі Кухаревичу виповниться 20. Це перший міжнародний трансфер в історії Руха, інформує офіційний сайт львівського клубу.

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Відповідно, поточний сезон Кухаревич завершить у складі Руха та допоможе команді в боротьбі за збереження прописки в УПЛ.

У заяві Руха йдеться, що на нападника претендували й інші клуби, але в підсумку після тривалих перемовин була прийнята саме пропозиція Труа. Нагадаємо, що раніше фаворитом у боротьбі за Кухаревича називали Андерлехт, який був дуже близьким до підписання українця. До слова, в активі 19-річного форварда 2 голи в 17-ти матчах УПЛ 2020/21, а також 3 голи у трьох поєдинках за молодіжну збірну України.

Зауважимо, Труа лідирує у другому дивізіоні Франції, випереджаючи найближчого переслідувача на 3 пункти при наявності матчу в запасі.

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