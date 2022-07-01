Півзахисник Таллес Бренер повернувся у Рух після оренди у фінському КуПСі, повідомляє прес-служба "жовто-чорних".

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Бразилець уже провів перше тренування та готується з командою до нового сезону.

Нагадаємо, Бренер перейшов у Рух влітку 2021 року з донецького Олімпіка. Через початок повномасштабної війни Таллес у квітні вирушив у КуПС, за який у 10 матчах забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі. Його контракт з львів'янами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Нагадаємо, сезон 2021/22 завершився достроково – за його підсумками Рух посів у турнірній таблиці УПЛ 11-ту сходинку. Старт нового чемпіонату призначено на 20 серпня.

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